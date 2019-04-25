Источник назвал предположительное место остановки Ким Чен Ына

Территория Дальневосточного федерального университета Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын предположительно остановился в одном из номеров гостиничного комплекса Дальневосточного федерального университета на острове Русский, где в четверг пройдет его встреча с президентом России.

"Кортеж северокорейского лидера после прибытия в кампус ДВФУ в среду остановился возле корпуса 1. Больше ни вчера, ни сегодня никаких передвижений не было", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Корпус 1 - один из пяти гостиничных корпусов кампуса. Ранее сообщалось, что именно здесь остановилась прибывшая несколькими днями ранее северокорейская делегация во главе с руководителем протокола главы КНДР Ким Чхан Соном.

На сайте университета сообщается, что в гостиничном корпусе есть три вида номеров: президентский, сьют и стандарт.

В президентском номере две раздельные спальни, личный кабинет для работы и деловых встреч, прихожая с зеркалами во весь рост, гостиная с белой кожаной мебелью, терраса и панорамные окна с видом на бухту Аякс.

"В ноябре 2014 года президент России Владимир Путин несколько дней проживал в гостиничном комплексе ДВФУ", - говорится в описании номера.

Как сообщалось, глава КНДР в среду прибыл на своем поезде на железнодорожный вокзал Владивостока, откуда на лимузине в сопровождении кортежа отправился в ДВФУ.