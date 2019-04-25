Детеныша нерпы спасли местные жители в Магадане

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Детеныша нерпы нашли местные жители в бухте Нагаева Магаданской области, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России

"Нерпенка нашли утром 25 апреля. Он лежал на берегу один, без мамы. Малыш, видимо, совсем недавно родился, с его мамой, возможно, что-то случилось, он остался один. На берегу детеныш нерпы мог погибнуть от злых собак или людей", - говорится в сообщении.

Спасатели забрали детеныша в отряд, а позже, с помощью местных журналистов "устроили" в контактный зоопарк.

"Для животного создадут все условия. Спасатели договорились с хозяйкой зоопарка, что будут навещать нерпенка и помогать в его содержании", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, похожий случай был в мае 2017 года, когда Магаданские спасатели в бухте Нагаева помогли детенышу нерпы добраться с берег до воды.