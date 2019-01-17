Нерпу, потерявшую лунку на льду Байкала, спасли сотрудники МЧС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спасли молодую нерпу, которая не смогла вернуться к своей лунке и осталась на льду озера Байкал, сообщается в четверг на странице Главного управления МЧС по Иркутской области в Instagram.

"Животное заметили в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке (город на берегу Байкала в Иркутской области - ИФ). Нерпа лежала на льду Байкала, и рядом не было открытой воды. Спасатели наблюдали за ней сутки. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла", - говорится в сообщении.

Когда на нерпу стали нападать дикие вороны, спасатели решили, что сама она уже не сможет спастись, на носилках перенесли ее на сушу и вызвали ветеринара.

Врач осмотрел животное, обработал раны - был поврежден палец на лапе - и рекомендовал вернуть нерпу в Байкал. Тогда сотрудники МЧС проделали лунку во льду и отпустили ее в воду.

"В течение суток нерпа приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала", - говорится в сообщении.

Нерпа, или байкальский тюлень - эндемик озера Байкал, один из немногих видов пресноводного тюленя.