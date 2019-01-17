Нерпу, потерявшую лунку на льду Байкала, спасли сотрудники МЧС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС спасли молодую нерпу, которая не смогла вернуться к своей лунке и осталась на льду озера Байкал, сообщается в четверг на странице Главного управления МЧС по Иркутской области в Instagram.
"Животное заметили в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке (город на берегу Байкала в Иркутской области - ИФ). Нерпа лежала на льду Байкала, и рядом не было открытой воды. Спасатели наблюдали за ней сутки. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла", - говорится в сообщении.
Когда на нерпу стали нападать дикие вороны, спасатели решили, что сама она уже не сможет спастись, на носилках перенесли ее на сушу и вызвали ветеринара.
Спасатели МЧС России @mchs112 спасли нерпу. 11 января в километре от поисково-спасательного отряда в Слюдянке сотрудники МЧС заметили животное, она лежала прямо на льду Байкала и рядом не было открытой воды. Спасатели наблюдали сутки за ней. Она пыталась сама найти лунку, но так и не смогла. Тогда спасатели на носилках принесли нерпу на сушу и вызвали ветеринары. Медики осмотрели нерпу и обработали раны. Сотрудники МЧС проделали лунку и отпустили в воду. В течение суток нерпа еще приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала. +100500 к карме спасателям.👍💪🚨#baikal #мчс #fire #иркутск #спасениеживотных #спасение #слюдянка #mchs #mchs112 #байкал #спасатели #спасатель #спасательмчс #бпсо
Врач осмотрел животное, обработал раны - был поврежден палец на лапе - и рекомендовал вернуть нерпу в Байкал. Тогда сотрудники МЧС проделали лунку во льду и отпустили ее в воду.
"В течение суток нерпа приплывала к лунке, а потом исчезла в водах Байкала", - говорится в сообщении.
Нерпа, или байкальский тюлень - эндемик озера Байкал, один из немногих видов пресноводного тюленя.