Дебошир в Марий Эл на ходу выпал из полицейской машины

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Служебная проверка проводится по факту инцидента в Волжске (Марий Эл), где задержанный на ходу выпал из полицейской машины, сообщает пресс-служба республиканского МВД в четверг.

Ранее в интернете появилось видео, снятое автолюбителями. На нем видно, как у движущейся полицейской машины открывается задняя дверь и из нее выпадает мужчина. После этого он отползает и встает на обочине дороги, а полицейские, не заметив пропажи, уезжают.

По данным пресс-службы МВД Марий Эл, 24 апреля в дежурную часть межмуниципального отдела полиции "Волжский" поступило сообщение о семейном скандале. Прибывшие на место полицейские решили доставить пьяного мужчину, устроившего ссору с семьей, в отдел.

"Однако (...) в пути он выпал из отсека для задержанных. Полицейские, обнаружив его пропажу, вернулись за ним и доставили в отдел полиции. В результате инцидента, по предварительным данным, мужчина не пострадал", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.