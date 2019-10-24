Двух пьяных дебоширов задержали в новосибирском аэропорту

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Омска, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, задержаны полицейскими в международном аэропорту Новосибирска, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали дебоширов. В отношении омичей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения.