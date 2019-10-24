Поиск

Двух пьяных дебоширов задержали в новосибирском аэропорту

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Двое жителей Омска, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, задержаны полицейскими в международном аэропорту Новосибирска, сообщается на сайте МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

"По имеющейся информации, двое граждан находились в состоянии алкогольного опьянения, использовали нецензурную лексику и пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Экипажем авиалайнера было принято решение об отказе в перелете нарушителям общественного порядка", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали дебоширов. В отношении омичей составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Материалы переданы в Обской городской суд Новосибирской области для принятия процессуального решения.

Новосибирск Омск

Новости по теме

Новости

Россияне заявили о доверии армии и недоверии политическим партиям

Федотов рекомендовал новому главе СПЧ доработать начатые проекты Совета

"Росатом" назвал дезинформацией данные о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Билалова выдворят из США

Что произошло за день: среда, 23 октября

МВД потребовало заблокировать статью о кетамине

Премия "Русский Букер" прекратила существование из-за безденежья

В ЮАР прибыли два российских стратегических бомбардировщика Ту-160

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Водитель маршрутки задержан в Петербурге после ДТП с 15 пострадавшими

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 7%

Акции "Сургутнефтегаза" подорожали почти на 7%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');