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Курсанты десантного училища в Рязани устроили акцию протеста против смены цвета погон

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) в ночь на 24 апреля в качестве акции протеста оставили погоны нового образца у памятника генералу Маргелову, сообщил "Интерфаксу" источник в училище.

По словам собеседника агентства, участие в акции приняли более 40 курсантов, в том числе, представители сержантского состава.

Причиной акции он назвал недовольство части курсантов тем, что две недели назад в училище объявили об изменении традиционного цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый. По мнению курсантов, это является нарушением традиций, сложившихся в десантных войсках.

Официальными комментариями о случившемся "Интерфакс" не располагает.

Участники акции готовят обращение к депутату Госдумы Александру Шерину, бывшему десантнику, с просьбой разобраться в ситуации.

Как написал в фейсбуке Шерин, он уже поднимал вопрос о недопустимости изменения традиционной формы курсантов-десантников. "Кому-то хочется сделать как можно более не выделяющейся элиту Вооруженных Сил России? Голубые курсантские погоны всегда были, по сути, первой наградой молодым людям, заслужившим право быть курсантами легендарного Рязанского гвардейского воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознамённого командного училища имени генерала армии Маргелова. И теперь эти погоны срывают? Вот что думают об этом сами сегодняшние курсанты. А Союз десантников снова молчит", - заявил депутат.

Рязань

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