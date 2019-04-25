В Минобороны РФ опровергли планы заменить цвета погон у служащих ВДВ

Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Цвет погон у военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) менять не планируется, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Никаких нормативных документов об изменении формы одежды в Воздушно-десантных войсках не существует даже в проектах", - сказал генерал.

По его словам, появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища (ВДКУ) "стали следствием, к сожалению, нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ, прежде чем делать какие-либо публичные заявления".

Конашенков подчеркнул, что курсанты Рязанского училища ходят на занятия в плановом порядке.

Ранее в четверг источник в училище сообщил "Интерфаксу", что курсанты в ночь на 24 апреля оставили погоны нового образца у памятника генералу Маргелову в знак протеста. По словам собеседника агентства, участие в акции приняли более 40 курсантов. Их недовольство было вызвано тем, что две недели назад в училище объявили об изменении цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый, что учащиеся восприняли как нарушение традиции.