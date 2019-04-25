Ким Чен Ын подарил Путину меч и получил саблю

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына завершились. После окончания встречи в честь северокорейского гостя был проведен прием, перед которым лидеры обменялись подарками.

Путин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервиз и саблю, а Ким Чен Ын в ответ президенту РФ подарил меч. Согласно традиции при получении в подарок оружия лидеры обменялись и монетками.

Кадры обмена подарками были показаны по телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Гостям на приеме после переговоров предлагали традиционные русские блюда и морские деликатесы. Подавали борщ, пельмени из оленины, салат из краба, спинки трески с соусом из укропа, говядину с запеченными баклажанами. Вино двух видов. На десерт были предложены щербет из яблока в карамели и шоколадный торт.

Прием состоялся в кампусе Дальневосточного федерального университета.