Что произошло за день: четверг, 25 апреля

Языковой закон на Украине, цвет погон для служащих ВДВ и хамон для путешествующих россиян

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бизнес предложил запретить россиянам привозить молочные и мясные продукты из-за рубежа. Как узнали "Ведомости", в Национальной мясной ассоциации, которая направила предложение вице-премьеру Алексею Гордееву, объяснили свою идею тем, что с пищевыми продуктами могут быть ввезены возбудители опасных болезней животных. Источник "Интерфакса" в правительстве заверил, что никаких новых ограничений вводить не планируется.

- Рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка в органах власти и других публичных сферах общественной жизни. Его действие не распространяется на частное общение и осуществление религиозных обрядов. Нацменьшинства, языки которых являются официальными в ЕС, до 2023 года смогут получать среднее образование на своем языке. Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что украинский - единственный государственный язык в стране, но поддерживать его нужно не запретами.

- Минобороны РФ пришлось опровергать слух о замене цвета погон у служащих ВДВ. Ранее источник в Рязанском воздушно-десантном командном училище сообщил, что курсантам объявили об изменении цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый и это вызвало протесты. В военном ведомстве заявили, что появившиеся слухи "стали следствием нежелания отдельных лиц разобраться в данном вопросе вместе с руководством ВДВ".

- Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры во Владивостоке. Планировалось, что встреча продлится менее часа, но лидеры общались почти два часа. По окончании переговоров состоялся прием, перед которым Путин подарил лидеру КНДР дорожный чайный сервиз и саблю, а Ким Чен Ын в ответ подарил президенту РФ меч.

- Девушка погибла после падения на рельсы станции метро "Фрунзенская". Из-за инцидента на Сокольнической линии временно остановили движение поездов от станции "Парк культуры" до станции "Спортивная". Погибшей оказалась 16-летняя москвичка, следователи выясняют обстоятельства трагедии.

- Капитализация Microsoft впервые превысила $1 трлн. Акции компании в начале торгов подорожали до $131,37. Ранее отметка в $1 трлн покорялась только одной публичной компанией в США - Apple Inc.

- Два человека погибли при стрельбе у метро "Новые Черемушки" в Москве. По словам источника, один мужчина выстрелил в другого, после чего покончил с собой. СКР возбудил дела по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".