Дело о хищении более 3 млрд рублей из банка "Еврокоммерц" передано в суд

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту хищения более 3 млрд рублей из банка "Еврокоммерц" направлено в Останкинский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности председателя правления ПАО КБ "Еврокоммерц". Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - сказал Куренной.

По версии следствия, руководитель банка узнал об отзыве лицензии у кредитной организации и решил похитить деньги банка. Совместно с неустановленным лицом обвиняемый заключил мнимые сделки и фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг. В результате были похищены принадлежащие кредитному учреждению облигации федерального займа и денежные средства на общую сумму более 3,3 млрд рублей, отметил представитель надзорного ведомства.