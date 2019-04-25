Российских спасателей отправили в ЛНР в связи с аварией на шахте

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ, в том числе отряд горноспасателей, направляются на шахту "Схидкарбон" в поселке Юрьевка в Луганской области Украины по просьбе властей самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Там уточнили, что по просьбе луганских властей российские спасатели направлены на шахту для оказания помощи и проведения там спасательных работ.

По сообщениям СМИ, утром в четверг на мини-шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка произошло ЧП. Местные спасатели уже приступили к ликвидации последствий аварии.

Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, возможно, есть жертвы.

"На шахте произошла чрезвычайная ситуация. Есть заблокированные горняки. Возможно, есть погибшие", - сказал собеседник агентства.

Во втором полугодии 2014 года работа этой шахты была приостановлена, а в январе 2018 года она возобновила производство угля, потребителями которого были, в частности, металлургические предприятия самопровозглашенной Донецкой народной республики.