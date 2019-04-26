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Российские спасатели прибыли к месту аварии на шахте в ЛНР

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские спасатели прибыли на место аварии на шахте "Схидкарбон" под Луганском, сообщает в пятницу Луганский информационный центр.

"Машины МЧС РФ с горноспасателями прибыли на место ЧП", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что российские специалисты отправились в Луганск для помощи местным коллегам в спасении горняков с аварийной шахты "Схидкарбон" в поселке Юрьевка.

Во время аварии, произошедшей в четверг на глубине около 300 метров, в забое находились 17 горняков. По последним данным, погибли три человека, 14 считаются пропавшими без вести.

ЛНР Украина МЧС

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