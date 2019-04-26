В Роспотребнадзоре рассказали, чем покрасить пасхальные яйца без вреда для здоровья

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Окрашивать яйца нитями, яркой тканью и красками опасно для здоровья, лучше всего использовать натуральные красители, например, лук, кофе, чай, крапиву или куркуму, заявляют в Роспотребнадзоре.

"Приступая к окраске яиц, необходимо помнить, что яйца - это пищевые продукты, а использование непищевых и неизвестных красителей может привести к отравлению и другим непредсказуемым последствиям для вашего организма", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

По мнению его специалистов, не следует использовать в качестве красителей линяющие нити, лоскуты ткани, обычные краски и купленные "с рук" красители неизвестного происхождения. Лучше отдать предпочтение натуральным природным красителям - любым фруктам, овощам, зелени и даже приправам.

"Наибольшей популярностью пользуются: луковая шелуха, краснокочанная капуста, свекла, кофе, листья шпината и крапивы, куркума, паприка, зеленый чай, каркаде, ягоды черники и клюква", - говорится в сообщении.

Второй способ - приобрести специальные пищевые красители для пасхальных яиц. При этом нужно убедиться, что краситель соответствует существующим нормам - список допустимых добавок с буквенным обозначением "Е" приводится на сайте ведомства, он утвержден специальным СанПиНом по применению пищевых добавок, отмечают в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре привели несколько рекомендаций, как сделать пасхальные яйца красивыми и вкусными. Например, варить яйца предлагается в толстостенной посуде при минимальном кипении, причем переваривать продукт не рекомендуют - это скажется на вкусе. Перед покраской яйцо следует промыть теплым мыльным раствором - так краска ляжет ровнее, а скорлупа не растрескается. После покраски можно протереть его подсолнечным маслом для блеска.

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