Подавляющее большинство россиян собралось отмечать Пасху

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Более трех четвертей граждан России (81%) будут отмечать в ближайшее воскресенье праздник Пасхи; о том, что в этот день празднуют Воскресение Христа, знает каждый второй россиянин (50%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования, 48% россиян будут готовить пасхальные блюда (яйца, куличи), 44% опрошенных планируют принимать гостей, либо сами пойдут в гости. По данным ВЦИОМ, каждый пятый россиянин (21%) будет освящать пасхальные яйца и куличи в церкви.

Согласно результатам опроса, 11% респондентов пойдут на Всенощное бдение в церковь в Пасхальную ночь. Среди православных, по данным ВЦИОМ, эта доля составит 14%, среди приверженцев других религий - 4%.

По данным исследования, Пасху отметят более половины сограждан, являющихся приверженцами других религий, и более половины россиян, считающих себя неверующими.

В ВЦИОМ отмечают, что 77% россиян знают, когда в этом году отмечается праздник Пасхи (28 апреля). При этом лучше других в РФ о празднике знают православные (85% от данной категории респондентов), однако и среди неверующих большинству респондентов (61%) эта дата известна.

По результатам опроса, 18% россиян не будут отмечать Пасху, среди православных эта доля составляет 8%, приверженцев других религий - 43%, неверующих - 42%.

"Обращают на себя внимание два наблюдения. Во-первых, поступательно с 2005 года увеличивается доля россиян, для которых важна именно религиозная традиция празднования Пасхи, в частности поход на службу. И, видимо, в этом году мы будем наблюдать если не рекордное за последние 10 лет, то очевидно массовое скопление прихожан на службах", - комментирует данные исследования директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Во-вторых, межконфессиональный характер этого праздника, когда со своими вкладываемыми смыслами отмечать этот день планируют и представители другой веры, и неверующие, конечно, характеризует эту дату с точки зрения не только религиозного, но и общегражданского праздника", - сказал Родин.