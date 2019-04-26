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Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его данным, гражданин России Рамазан Саламов 1970 г.р., которого разыскивали за участие в деятельности международных террористических организаций, был задержан в июле 2018 года правоохранительными органами королевства Марокко. Как отмечает ЦОС ФСБ, будучи сторонником МТО "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещено в РФ), Саламов пропагандировал религиозно-экстремистскую идеологию среди жителей Дагестана.

По данным спецслужбы, в 2016 году Саламов уехал в Сирию, где примкнул к боевикам ИГ и участвовал в боевых действиях против правительственных войск. В начале 2018 года после разгрома в Сирии основной части террористов Саламов попытался легализоваться в марокканской Касабланке, уклоняясь от уголовного преследования российских правоохранительных органов, добавили в ФСБ.

Получив доказательства совершенных преступлений, компетентные органы Марокко удовлетворили запрос России о выдаче обвиняемого. 26 апреля в сопровождении конвойной группы ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России он был экстрадирован в Россию.

Ранее в пятницу в Генпрокуратуре РФ сообщили, что власти Марокко экстрадировали в Россию члена бандформирований - уроженца Дагестана, который обвиняется по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконных вооруженных формированиях). Боевика задержали на территории Марокко, и в августе 2018 года Генпрокуратура РФ направила в Минюст этой страны запрос о его выдаче.

Уголовное дело в отношении Саламова находится в производстве следственного управления УМВД по Махачкале.

Марокко Сирия Россия Дагестан

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