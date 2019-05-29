Бельгия выдала Москве вступившего в ИГ россиянина

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бельгия выдала РФ россиянина, находившегося в международном розыске по подозрению в участии в войне в Сирии на стороне террористов, сообщает в среду ФСБ.

В 2014 году Имампаша Ахмадов через Турцию приехал в Сирию, где вступил в состав запрещенной в РФ террористической организации ИГ и затем участвовал в боевых действиях против правительственных сил.

В июне 2018 года на основании российской ориентировки Ахмадова задержали в Брюсселе. После того, как Москва предоставила доказательства его преступлений, власти Бельгии удовлетворили запрос о выдаче россиянина.

Задержанный в настоящий момент помещен в СИЗО в Москве.