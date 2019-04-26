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На территории производящего ракеты "Синева" завода произошел сильный пожар

Огонь охватил 5 тыс. квадратных метров, в здании обрушилась кровля

На территории производящего ракеты "Синева" завода произошел сильный пожар
Архивное фото
Фото: ТАСС, Максим Григорьев

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, большой столб черного дыма виден из разных районов города.

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах Красноярска, очаг пожара находится в цехе холодильных установок. Часть кровли здания уже обрушилась. Огнем охвачено 5 тыс. квадратных метров.

Позднее эту информацию официально подтвердили в МЧС.

Однако в пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что огонь не угрожает зданиям "Красмаша", так как пожар произошел на складе завода "Бирюса". Он располагается на территории "Красмаша".

АО "Красмаш", один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Красмаш Красноярск

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