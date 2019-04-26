В горящем на территории "Красмаша" здании не было боевой техники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на территории завода "Красмаш", где производят межконтинентальные ракеты "Синева", произошел на складе холодильной техники, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

"Возгорание происходит в цеху, где ранее располагался компрессорный завод "Бирюса", в настоящее время он используется как склад холодильников. Боевой техники в горящем здании нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что строение расположено обособлено, и остальным цехам огонь не угрожает.

В Красноярске загорелся один из крупнейших в России оборонных заводов — "Красмаш". Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Из пяти возможных. pic.twitter.com/0t6j4nNgXR — Москва 24 (@infomoscow24) 26 апреля 2019 г.

По данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысяч квадратных метров.

Ранее в пятницу сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.

В Красноярске горит завод "Красмаш" - один из крупнейших оборонных заводов в России pic.twitter.com/DEqTmitL2N — URA.RU (@ura_ru) 26 апреля 2019 г.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что огонь не угрожает зданиям "Красмаша", так как пожар произошел на складе завода "Бирюса", располагающемся на той же территории.

АО "Красмаш" - один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".