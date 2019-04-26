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В горящем на территории "Красмаша" здании не было боевой техники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пожар на территории завода "Красмаш", где производят межконтинентальные ракеты "Синева", произошел на складе холодильной техники, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

"Возгорание происходит в цеху, где ранее располагался компрессорный завод "Бирюса", в настоящее время он используется как склад холодильников. Боевой техники в горящем здании нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что строение расположено обособлено, и остальным цехам огонь не угрожает.

По данным МЧС РФ, произошло обрушение кровли на площади 2,5 тысяч квадратных метров.

Ранее в пятницу сообщалось, что пожар произошел в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.

В пресс-службе "Роскосмоса" "Интерфаксу" сообщили, что огонь не угрожает зданиям "Красмаша", так как пожар произошел на складе завода "Бирюса", располагающемся на той же территории.

АО "Красмаш" - один из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Завод производит межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Красмаш

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