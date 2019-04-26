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Российская плавучая АЭС прошла комплексные швартовные испытания

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - АО "Балтийский завод" завершило в полном объеме комплексные швартовные испытания ядерной энергетической установки (ЯЭУ) на плавучем энергоблоке (ПЭБ) "Академик Ломоносов", сообщает пресс-служба завода.

"При проведении испытаний все системы и оборудование подтвердили свои спецификационные характеристики с полным сохранением требований по обеспечению безопасности", - говорится в сообщении.

Центральным звеном испытаний под наблюдением научного руководителя НИЦ "Курчатовский институт" стала совместная работа реакторных установок на мощности 100% для обеспечения работы главных турбогенераторов на номинальной мощности 100% с достижением пиковой мощности 110%.

Проведенные испытания подтвердили устойчивую работу основного и вспомогательного оборудования энергоблока на разных уровнях мощности и автоматических систем управления технологическими процессами в условиях повышенных нагрузок.

В мае 2019 года, перед финишной окраской судна, специалисты Балтийского завода проведут докование заказа (стоянка судна в доке) для обследования его подводной части и ревизии оборудования для подтверждения надежности и работоспособности в период промышленной эксплуатации. В июне после окончательной ревизии запланирована итоговая проверка всех систем и контрольные пуски оборудования.

Ранее сообщалось, что АО "Балтийский завод" планирует завершить комплексные испытания атомных энергетических установок ПЭБ "Академик Ломоносов" до конца марта 2019 года и передать ПЭБ заказчику до 1 июля 2019 года.

ПЭБ "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

Академик Ломоносов Балтийский завод

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