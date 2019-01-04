Путешествия атома на суше и на море

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Атомная отрасль живет сразу в нескольких плоскостях, не всегда пересекающихся друг с другом. События там развиваются по-разному.

В научно-технической плоскости "Росатом" в уходящем году на зависть конкурентам успешно испытал первую в мире плавучую АЭС. Внутриполитические веяния вынесли "Росатом" в холодные арктические воды - госкорпорации передали функции регулятора Северного морского пути. Геополитическое пространство, где из года в год разворачивается борьба за внешние заказы, переполняли разнонаправленные факторы. Добавились новые контракты с Китаем, с Францией, Узбекистан решил строить АЭС и даже Болгария реанимирует свою АЭС "Белене". Но хватало и проблем - задержки графиков строительства станций в Венгрии и Финляндии, отказ Иордании от большой АЭС в пользу малой, сворачивание атомной программы ЮАР.

Шаг вперед, шаг назад

Борьба между поставщиками за контракты на новые атомные станции идет жесткая, а выигранный тендер или даже подписанное соглашение еще не гарантируют получение контракта, о чем свидетельствуют два "отказника" прошедшего года.

Тендер на строительство в Иордании большой атомной станции "Росатом" выиграл еще в 2013 году, год спустя подписал соглашение о развитии проекта, и еще через год - межправсоглашение. Иордания рассматривала вариант привлечения инвесторов, заявляя о якобы достигнутых договоренностях с Китаем на финансирование 50% строительства. "Росатом" также был готов выступить одним из инвесторов. Однако, за обсуждением вариантов финансирования, до коммерческих контрактов дело так и не дошло. Переговоры, затянувшиеся до конца 2017 года, ни во что не вылились.

В начале 2018 года правительство Иордании все-таки отказалось от планов строительства двух энергоблоков АЭС в пользу сооружения реактора малой мощности. По данным Jordan Times, проект оказался слишком дорогим. По плану станция мощностью 2 тыс. МВт должна была обойтись в $10 млрд, но власти Иордании сочли, что такие расходы будут неоправданными.

По данным "Коммерсанта", Иордания отказалась от строительства АЭС после просьбы российской стороны взять кредиты у коммерческих банков для реализации проекта. Как писало издание летом со ссылкой на заявление комиссии по атомной энергетике Иордании, "это увеличивало стоимость проекта, что отразилось бы на росте цен на продажу электроэнергии на местный рынок, и иорданское правительство это не одобрило".

Второй страной, передумавшей в ближайшее время строить АЭС большой мощности, стала ЮАР, хотя до этого казалось, что она, наоборот, собирается развивать атомную энергетику.

В далеком 2011 году ЮАР одобрила план развития энергетики, предусматривающий увеличение к 2030 году доли атомной энергии с 5 до 25% за счет строительства порядка 8 блоков новых АЭС на 9,6 ГВт. Россия, разумеется, решила участвовать в таком большом проекте и уже осенью 2014 года с ЮАР было подписано межправсоглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике. Потенциальными партнерами ЮАР по этому вопросу выступали также США и Южная Корея. В конце 2016 года южноафриканская энергокомпания Eskom начала сбор предложений на строительство шести ядерных реакторов. Однако весной 2017 года Верховный суд провинции Западный Кейп признал соглашения ЮАР с Россией, США и Южной Кореей на строительство АЭС незаконными и аннулировал их.

ЮАР анонсировала скорое возобновление переговорного процесса, но оно так и не состоялось. В 2018 году правительство ЮАР отказалось от строительства новых реакторов в стране до 2030 года.

Окончательную точку в этом поставил министр финансов ЮАР Нхланхла Нене. Отвечая в октябре на вопросы следователя по делу о коррупции в отношении экс-президента Джейкоба Зумы и близкой к нему семьи бизнесменов индийского происхождения Гупта, Нене заявил, что был уволен бывшим президентом в 2015 году за противодействие заключению многомиллиардного контракта с "Росатомом" на строительство атомных электростанций.

К сожалению, уходящий год показал, что не все так гладко с проектом достройки АЭС "Пакш-2" в Венгрии и АЭС "Ханхикиви" в Финляндии. То, что год назад Еврокомиссия наконец-то согласовала господдержку АЭС "Пакш-2", а Агентство по атомной энергии Венгрии одобрило лицензию на площадку, еще не значит, что строительство начнется вовремя. Заливка первого бетона, символизирующая начало строительства, должна была состояться в 2018 году, но она невозможна без лицензии на строительство, которой до сих пор нет.

График проекта строительства АЭС "Пакш-2" может сдвигаться, но он будет доведен до конца, успокаивал в сентябре журналистов премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Возможно, дело сдвинется хотя бы к концу 2019 года - "Росатом" в середине года планирует подать документы венгерскому регулятору для получения строительной лицензии.

Проект станции в Финляндии, контракт на возведение которой был подписан в 2013 году, вообще затягивается минимум на 4 года. Заливка бетона под АЭС "Ханхикиви-1" первоначально планировалось на 2017 год, а активная фаза строительства должна была развернуться в уходящем году. Но процесс тормозится из-за затянувшейся системы лицензирования.

Заявка на строительство АЭС была подана в правительство Финляндии еще летом 2015 года. Однако документ выдается только при условии благоприятной оценки безопасности от Управления радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

Осенью 2016 года финский заказчик строительства станции - компания Fennovoima OY, 34% в которой владеет "Росатом", вновь направила в STUK проектную документацию для получения лицензии на строительство с расчетом получить ее в 2018 году.

На финансирование строительства АЭС "Ханхикиви-1" предусмотрены средства из Фонда национального благосостояния. В январе 2015 года правительство одобрило выделение "Росатому" из ФНБ на эти цели эквивалента 2,4 млрд евро, но не более 150 млрд рублей. Однако в 2016 году был одобрен перенос сроков выборки траншей на два года. Летом 2017 года Helsinki Times со ссылкой на гендиректора STUK Петтери Типпана сообщала, что строительство АЭС "Ханхикиви-1" может замедлиться из-за несвоевременной подачи проектной документации. По данным издания, на тот момент Fennovoima еще не предоставила необходимые документы финскому регулятору.

В сентябре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам российско-финских переговоров в Хельсинки сообщил, что получение строительной лицензии на АЭС "Ханхикиви-1" ожидается в 2019 году. Накануне католического Рождества Fennovoima OY объявила новый график, согласно которому получение строительной лицензии переносится аж на 2021 год, а коммерческая эксплуатация станции начнется только в 2028 году.

В уходящем году "Росатом" не смог найти инвесторов для своего проекта в Турции. АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже до 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года консорциум отказался от участия в проекте, так как не смог договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС.

Осенью "Росатом" все же отказался от временных ориентиров по этой сделке и планирует реализовать в будущем году небольшую долю пакета некой турецкой компании. Небольшую долю - не все 49% - получит турецкая компания "не из той тройки", сообщил в декабре журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Между тем, строительство АЭС "Аккую" идет полным ходом: в апреле состоялась заливка "первого бетона" под блок №1 АЭС "Аккую", а в декабре Турецкое агентство по атомной энергии выдало ограниченное разрешение на строительство второго блока.

Десятилетний портфель зарубежных заказов "Росатома" превысит по итогам 2018 года $130 млрд, сообщал "Интерфаксу" Лихачев. "Будет больше $130 на 10-летний период и около $200 млрд на полном жизненном цикле - это то, что выходит, в том числе, и за 10 лет", -говорил он.

В мае уходящего года ядерный экспортер "Росатома" - компания "Техснабэкспорт" подписала с французской Electricite de France SA крупный коммерческий контракт на регенерацию отработавшего топлива стоимостью более $1 млрд. Летом Россия и Китай заключили гигантский пакет соглашений в атомной сфере. "Росатом" построит блоки №7-8 Тяньваньской АЭС и еще два атомных блока на новой для России площадке - АЭС "Сюйдапу", поставит демонстрационный реактор на быстрых нейтронах. "Все финансирование данных проектов осуществляет китайская сторона самостоятельно", - пояснял тогда журналистам глава "Росатома".

Осенью стартовали инженерные изыскания по выбору площадки для будущей большой АЭС в Узбекистане. И, кажется, проект строительства АЭС "Белене" в Болгарии вернется в портфель "Росатома"!

Снова здорово

Только улеглись все судебные дрязги между Россией и Болгарией по проекту непостроенной АЭС "Белене", запылилось изготовленное когда-то для нее оборудование, а "Росатом" даже убрал этот проект со своей карты глобального присутствия, как София вновь передумала, решив к нему вернуться.

В далеком 2006 году Россия и Болгария подписали соглашение о строительстве двухблочной АЭС "Белене", однако в 2012 году правительство Болгарии решило отказаться от проекта. Российские предприятия на тот момент уже изготовили первый комплект реакторного оборудования, в результате "Росатом" предъявил заказчику строительства - Национальной электроэнергетической компания Болгарии (НЭК) - судебный иск на 1 млрд евро. Требования касались стоимости всех работ, выполненных к тому моменту по проекту, и оборудования длительного цикла изготовления. Разбирательства длились несколько лет, в итоге Арбитражный суд при международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта", постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро. Ровно 2 года назад, в декабре 2016 года, НЭК полностью погасила долги перед АСЭ. Тема с "Белене" считалась закрытой.

В середине мая 2018 года по вопросу АЭС "Белене" началось "шевеление". Первый намек дал первый замглавы "Росатома" Кирилл Комаров на форуме в Сочи, заявив, что "Росатом" готов помочь Болгарии в строительстве АЭС "Белене". "Мы всегда будем рады помочь в реализации этого проекта, - сказал он журналистам. - Мы считаем, что между нами на сегодняшний день нет никаких конфликтных историй, наши отношения развиваются прекрасно".

В конце мая появилась официальная позиция: президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров заявил, что Россия готова вернуться к проекту АЭС "Белене" на рыночных условиях, если Болгария захочет.

И вот месяц спустя, 27 июня, совет министров Болгарии отменил свое решение 2012 года о закрытии проекта строительства АЭС "Белене" и приступил к подготовке к тендеру на строительство станции и поиску стратегического инвестора.

В ноябре в интервью национальному телеканалу BTV министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что процедура выбора стратегического инвестора для АЭС "Белене" закончится примерно через год. Интерес к проекту уже заявили ядерная корпорация Китая CNNC, французская Framatome и государственная корейская Korea Hydro and Nuclear Power Co. Будет отправлено приглашение и "Росатому", "без которого проект неосуществим", говорила Петкова. "Невозможно будет обойтись без России, в частности "Росатома", так как он автор и конструктор проекта", - заявляла она. По оценке Болгарии, стоимость проекта не должна превышать 10 млрд евро, а срок строительства - 10 лет.

Мобильная энергетика

Событием года в российском атоме можно считать физпуск обеих реакторных установок плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" в составе атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), аналога которому пока нет в мире.

ПАТЭС оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать в сумме до 70 МВт электроэнергии, а также тепло. Такую станцию можно подключить к береговой инфраструктуре либо пришвартовать рядом с центром потребления электроэнергии. Плавучие АЭС способны обеспечить электричеством и труднодоступные населенные пункты, вроде Крайнего Севера и Дальнего Востока, а также крупные промышленные объекты практически в любой части акватории.

Большой интерес к плавучей АЭС проявляет Китай, островные государства Юго-Восточной Азии, страны Ближнего Востока.

Строительство ПАТЭС началось в 2008 году на ОАО "Балтийский завод". В 2011 году предприятие обанкротилось и в конце 2011 года перешло под контроль ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), в структуре которой было создано ООО "Балтийский завод - судостроение". Из-за банкротства бывшего генподрядчика строительство ПАТЭС приостанавливалось, а согласование контракта с ОСК неоднократно откладывалось из-за разногласий сторон по стоимости. В декабре 2012 года ООО "Балтийский завод - судостроение" заключило с концерном "Росэнергоатом" контракт на достройку плавучего энергоблока ПАТЭС "Академик Ломоносов".

В 2019 году сооружение ПАТЭС будет завершено. Ее отбуксируют из Мурманска в морской порт Певек на Чукотке, где она постепенно заменит мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

"Если бы в мировой атомной энергетике специалистов спросили, что можно считать событием года, то конечно событием года именно в энергетике мировой атомной большинство экспертов назвали бы создание, транспортировку, запуск и выход на энергетическую мощность первого плавучего реактора в истории человечества", - сообщил в конце декабря на встрече с журналистами глава "Росатома".

Своим партнерам "Росатом" уже предлагает оптимизированный плавучий энергоблок (ОПЭБ), разработкой которого занимается машиностроительный дивизион госкорпорации - "Атомэнергомаш". Мощность ОПЭБ увеличена до 100 МВт, срок работы на одной на загрузке топлива - до 10 лет, это позволяет исключить из ее состава перегрузочный комплекс, хранилище отработавшего топлива и ряд других помещений, что сказывается на габаритах.

В уходящем году "Росатом" получил полномочия инфраструктурного оператора Северного морского пути. Законопроект, подготовленный госкорпорацией в 2017 году и наделяющий ее полномочиями по надзору и контролю судоходства на Севморпути, был одобрен в окончательном чтении Госдумой в первой половине декабря.

Схема разграничения полномочий между "Росатомом" и Минтрансом по административным функциям СМП, споры по которой длились почти год, будет внесена в правительство в I квартале будущего года. "Нынешнее руководство Минтранса, на мой взгляд, здраво смотрит на жизнь и понимает прекрасно, что "Росатом" никогда не будет претендовать ни на роль регулятора, ни на роль контролера, а именно инфраструктурного оператора, который на базе своих ледокольных мощностей готов заниматься и другими вопросами развития материальной базы Арктики", - заявлял Лихачев в декабре на встрече с журналистами.

Выход из сумрака

В уходящем году наблюдалось оживление на рынке урана - и хотя споту еще долго добираться к дофукусимским отметкам, печальная картина 2017 года, когда цены колебались в диапазоне $19,25- 26,5 за фунт урана, сменилась на чуть более оптимистичную. Рынок оказался на двухлетних максимумах.

Главным событием в сфере добычи урана стало заявление канадского производителя урана Cameco Corp. о приостановке на неопределенный срок добычи на рудниках McArthur River и Key Lake в канадской провинции Саскачеван из-за длительного периода низких цен на уран. В результате этого для исполнения своих обязательств по продажам Cameco собиралась докупить примерно 2-4 млн фунтов урана в 2018 и еще 9-11 млн фунтов урана - в 2019 году.

После заявления Cameco был зафиксирован максимум с начала года - 26 июля спотовые цены на уран достигли $25,65 за фунт, хотя с января по июнь колебались в диапазоне $21-23,75 за фунт урана.

С этого момента цены понемногу росли еженедельно, побив 10 сентября уже максимум 2017-2018 годов с ценой в $27 за фунт урана, а на 17 декабря достигнув $28,50 за фунт.

"Спрос на сырье будет оставаться умеренным в течение следующего года с учетом повышенных уровней запасов и низких краткосрочных незаполненных потребностей", - сообщалось в материалах к IPO "Казатомпрома", прошедшего в ноябре на Лондонской фондовой бирже и бирже международного финцентра Астаны.

Согласно прогнозам отраслевой консалтинговой компании UxC, спрос не будет расти до 2023 года, поскольку рост в Китае и Индии компенсируется остановкой реакторов в Германии, Бельгии, Южной Корее и на Тайване. Между тем, UxC ожидает сохранения покупки сырья сверх потребностей по заправке реакторов в период до 2030 года благодаря странам, активно развивающим ядерные энергетические программы (например, Китай, Индия и ОАЭ).

"Нет сомнений, что 2018 был важным годом для урановой промышленности. После нескольких лет депрессивного состояния и пары фальстартов, восстановление, начавшееся в 2018 году, кажется устойчивым. Чтобы прийти к этой точке, потребовалось много времени производителям для адаптации к постфукусимской реальности", - заявила "Интерфаксу" старший вице-президент UxC Анна Брындза.

Производственные меры, принятые в 2016-2017 годах, привели к значительным сокращениям производства, приведшим рынок к балансу. После анонсированного Cameco сокращения производства последовало объявление о покупке урана, поскольку компании необходимо приобретать материал для выполнения обязательств по продажам. Эта покупательская активность, безусловно, остается основным фактором на сегодняшнем рынке и продолжится в 2019 году, поясняет она. Год был сформирован возвращением интереса инвестиционного сообщества к урановому рынку, наиболее заметным из которых стал инвестфонд Yellow Cake, купивший у НАК "Казатомпром" около 8,5 млн фунтов U3O8.

"Все вместе эти события позволили постепенно восстановить цены, которые мы наблюдаем на данный момент. Начиная с 2019 года основным источником неопределенности является решение о продолжающемся расследовании по Разделу 232 в США (раздел 232 закона "О торговой экспансии", угрожает ли США зависимость от импорта урана - ИФ), которое может привести к некоторым торговым ограничениям, установленным для защиты и поощрения отечественной урановой промышленности по соображениям национальной безопасности", - говорит Брындза.