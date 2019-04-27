Украинского миллионера арестовали за дачу взятки в особо крупном размере

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщает в субботу газета "Коммерсант".

По данным газеты, 51-летнего бизнесмена поместили в СИЗО 12 апреля, после успешной апелляции дело направили на повторное рассмотрение.

Источники "Ъ" рассказали, что миллионер прибыл в Москву для обсуждения своих активов на Донбассе, контроль над которыми был утрачен после начала боевых действий в 2014 году. "Коммерсанту" не удалось узнать, за что и кому предприниматель пытался дать взятку.

В группе компаний OLYMP, владельцем которой является Климец, неофициально подтвердили арест миллионера. СКР не прокомментировал обращение "Ъ".

Павел Климец ранее входил в топ-100 самых богатых людей Украины. По итогам 2018 года, ИК Dragon Capital оценило его состояние в 99 млн долларов.