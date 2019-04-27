Что случилось этой ночью: суббота, 27 апреля

Арест украинского миллионера, новые антироссийские санкции Украины, успешные переговоры США и Саудовской Аравии об увеличении нефтяных поставок

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинский бизнесмен Павел Климец арестован в Москве. Как рассказали источники "Ъ", он подозревается в даче взятки в особо крупном размере. "Коммерсанту" не удалось выяснить, кому и за что миллионер пытался дать взятку.

- Трамп договорился с Саудовской Аравией об увеличении экспорта нефти. В своем твиттере президент США сообщил о завершенных переговорах об увеличении нефтяных поставок с Саудовской Аравией и другими странами, не уточняя, о каких странах идет речь.

- В МИД Украины рассказали о работе над новыми антироссийскими санкциями. Причиной тому стал указ об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Глава МИД Украины Павел Климкин озвучил предложение ввести секторальные или экономические ограничения против РФ.

- Опрос The Hill показал отставание Трампа от соперника по президентской гонке. 43% респондентов готовы проголосовать за демократа Джо Байдена, лишь 37% участников отдали бы голос за нынешнего президента США.

- ЕЦБ прекратил выпуск купюры номиналом 500 евро. Причиной Bloomberg называет подозрения, что купюра часто используется в "незаконной деятельности".