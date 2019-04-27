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Пытавшая сбежать в Сирию Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

Пытавшая сбежать в Сирию Варвара Караулова досрочно вышла из колонии
Варвара Караулова (Александра Иванова). Архивное фото
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Студентка Варвара Караулова (позже сменила имя на Александру Иванову), которую суд досрочно освободил от наказания за попытку примкнуть к запрещенной в России организации "Исламское государство", покинула колонию в №1 Вологде.

Местные СМИ сообщают, что Караулова вышла из колонии ворот исправительного учреждения около 8:30. Ее встретили уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони и журналисты.

Вологодский суд 16 апреля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Карауловой. В субботу, 27 апреля, по истечении 10 дней со дня постановления об УДО, решение суда вступило в законную силу, поскольку не было обжаловано участниками процесса. В связи с этим девушка смогла покинуть колонию на год и десять месяцев раньше установленного срока.

Бегство в Сирию

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство", назначив ей наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима. Она отбывала наказание в исправительной колонии №1 в Вологде.

19-летняя студентка пропала в Москве 27 мая 2015 года: девушка уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что Караулова и еще 12 россиян задержаны на турецко-сирийской границе; предполагалось, что они планировали присоединиться к ИГ. Сама Караулова настаивала, что ехала в Сирию к своему возлюбленному: она познакомилась с ним в "ВКонтакте", под его влиянием приняла ислам и хотела выйти за него замуж.

11 июня Караулова вернулась в Москву. В последствии она сменила имя и фамилию, чтобы избежать лишнего внимания прессы.

Варвара Караулова

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