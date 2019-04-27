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Проведение "Прямой линии" президента Путина наметили на лето

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Традиционная "Прямая линия" президента России Владимира Путина в этом году состоится летом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Примерной даты мероприятия он не назвал.

В прошлом году "Прямая линия" состоялись 7 июня. Она продолжалась 4 часа 25 минут. Впервые за десять лет ежегодное мероприятие проходило без зрителей в студии, зато была устроена видеосвязь с членами правительства и главами регионов, которые также отвечали на вопросы - президента и граждан.

Владимир Путин Прямая линия

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