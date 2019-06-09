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"Прямая линия с Путиным" назначена на 20 июня

"Прямая линия с Путиным" назначена на 20 июня
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Фото: Ведомости/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России", сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы принимаются, начиная с 8:00 мск 9 июня вплоть до окончания Программы 20 июня.

Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира, отметили в пресс-службе главы государства.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков.

Отправить свой вопрос можно через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ.

С 9 июня вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение "Москва - Путину".

Официальные группы в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.

20 июня на сайте Программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР) будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Россия Владимир Путин

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