Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Самолет МС-21-300. Архивное фото Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск. На кадрах запечатлены подготовка к полету, взлет и посадка.

В Ульяновске самолет будет окрашен, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском для продолжения летных испытаний.

МС-21 собирается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию"). Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров, также планируется организовать серийный выпуск МС-21-200, вмещающего до 165 пассажиров. В настоящее время МС-21 проходит летные испытания.