Хвостовое оперение МС-21 начнут делать из российских композитов в 2021 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Серийное производство хвостового оперения самолетов МС-21 из отечественных композитов начнется в 2021 году, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов журналистам "на полях" ПМЭФ-2019.

"Если говорить о производстве композитов для хвостового оперения, мы уже провели все необходимые испытания материала, две недели назад был подписан договор между ОНПП "Технология" (входит в "Ростех" - ИФ) и "Иркутом". В 2020 году планируются испытания "хвостов" из отечественных композитов и внесение изменений в конструкторскую документацию, на 2021 год запланировано начало серийного производства", - сказал Чемезов.

По его словам, последний самолет с импортным "хвостом" изготавливается в настоящее время, номер машины - 16.

Говоря о стадии разработки крыла МС-21 из отечественных композитов, Чемезов отметил: "На сегодняшний день мы полностью прекратили закупки композитных материалов за рубежом. Уже созданы отечественные образцы материалов для композитного крыла, которые проходят лабораторные испытания, есть хорошие результаты".

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