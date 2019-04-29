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Россия безвозмездно передала Киргизии партию военной техники на 385 млн рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия безвозмездно передала Киргизии очередную партию бронетанковой и вертолетной техники на сумму более 385 млн рублей, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии передачи техники на российской авиационной базе в Канте (Киргизия) заявил, что речь идет о двух многоцелевых вертолетах среднего класса Ми-8МТ и девяти бронированных разведывательно-дозорных машинах.

По словам министра, в условиях горной местности и труднодоступности многих населенных пунктов вертолеты помогут в транспортировке и поисково-спасательных работах, а бронированные разведывательно-дозорные машины "повысят боеспособность и мобильность подразделений сухопутных войск".

Шойгу назвал примечательным факт, что передача техники проходит на российской авиационной безе "Кант". "В последнее время, - сказал министр, - для её нормальной жизнедеятельности киргизской стороной много сделано. Мы благодарны вам за это".

База, отметил Шойгу, является важным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ и предназначена для отражения военной агрессии и проведения контртеррористических операций. "Здесь уже базируется авиазвено киргизской военно-транспортной авиации. Летчики двух стран плечом к плечу успешно выполняют боевые задачи в небе республики. Продолжим реализовывать совместные планы в оборонной сфере и оказывать содействие киргизским коллегам в укреплении национальных Вооруженных сил", - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что только вместе российские и киргизские военные смогут эффективно противостоять любым вызовам и угрозам безопасности двух государств.

Киргизия Минобороны РФ

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