Завершено следствие по делу экс-замглавы ФСИН о взятках при строительстве "Крестов-2"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Завершено расследование дела бывшего заместителя главы ФСИН Николая Баринова, обвиняемого в получении боле 44 млн рублей взяток, связанных со строительством следственного изолятора в петербургском Колпино.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, городской суд Петербурга продлил Баринову арест до 25 мая. "Последний раз Баринову предъявлено обвинение 25 марта, Баринов вину признал. Предварительное расследование завершено, 19 апреля уголовное дело направлено в прокуратуру", - говорится в пресс-релизе.

Бывший замглавы ФСИН Баринов обвиняется в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства "Крестов-2" компании ОАО "ГСК" Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО "Петроинвест" Русланов Хамхоковым. По версии следствия, он получил от них тремя передачами более 44 млн рублей из средств, выделенных региональным УФСИН на строительство изолятора.

Как сообщалось, Хамхоков, которому было предъявлено обвинение по статьям о даче взятки и злоупотреблении полномочиями, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил по делу условный срок. По версии следствия, он передал через посредников не менее 388 млн руб. в качестве взяток экс-заместителю начальника регионального УФСИН Сергею Мойсеенко. Помимо этого, Хамхокову также вменили приемку фактически не выполненных работ на сумму не менее 40 млн рублей.

Руководитель ОАО "ГСК" Кудрин, приговор которому еще не выносился, обвиняется в присвоении более 56,5 млн рублей из 12,5 млрд рублей, выделенных на строительство изолятора в Колпино.

Мойсеенко обвиняется в организации покушения на начальника отдела технического надзора и эксплуатации строительства регионального УФСИН Николая Чернова, который в результате покушения скончался.

Заместитель главы ФСИН России Олег Коршунов, который занимался рядом вопросов, связанных со строительством "Крестов-2" и презентовал его объекты для журналистов, был арестован в Москве. Он стал фигурантом дела о растрате 160 млн рублей.