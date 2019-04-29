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Крупный пожар в распределительном центре "Магнита" под Воронежем потушен

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в здании распределительного центра "Магнит" в Воронежской области полностью потушен, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

" В 14:45 в понедельник возгорание в центре "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

В свою очередь глава региона Александр Гусев сообщил, что ритейлер "Магнит" пообещал властям трудоустроить 900 сотрудников сгоревшего распределительного центра в селе Нечаевка.

Сообщение о пожаре в распределительном центре поступило 28 апреля в 00:08. По прибытию первых пожарных подразделений площадь возгорания составляла порядка 20 тыс. кв. метров, а затем увеличилась до 42 тыс. кв. м. Тушение осложнялось большой площадью возгорания, специфической конструкцией здания, перебоями с пожарным водоснабжением, а также сильным боковым ветром. К 4:00 возгорание было локализовано, в 8:00 ликвидировано открытое горение. В тушении участвовали 124 человека и 56 единиц техники.

Магнит Воронежская область

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