Пожарные ликвидировали возгорание в здании Россельхознадзора в Орле

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Возгорание в здании орловского филиала ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" (является подведомственным Россельхознадзору - ИФ) ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

"По прибытию первых пожарно-спасательных происходило загорание пустот мансардных перекрытий, находящихся под листами железа, которыми покрыта кровля. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Ликвидация открытого горения состоялась в 21:16. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Звонок о пожаре в здании областного Россельхознадзора поступил около 15:33. Площадь пожара на момент локализации составляла 400 кв. метров.