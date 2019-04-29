Минюст отказался регистрировать "Открытую Россию" Ходорковского

Здание Министерства юстиции РФ в Москве Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции отказало в госрегистрации основанной бывшим главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским организации "Открытая Россия". Такое решение принято из-за нарушений порядка оформления документов, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем на запрос "Интерфакса".

"По результатам рассмотрения представленных документов было установлено, что необходимые для государственной регистрации документы оформлены в ненадлежащем порядке; ранее зарегистрированное общественное объединение с тем же наименованием осуществляет свою деятельность в пределах той же территории; в представленных учредительных документах содержится недостоверная информация", - заявили в пресс-службе.

История существования организации

26 марта представители основанной Ходорковским "Открытой России" подали в Минюст на регистрацию общественной организации документы из 44 регионов России, где были созданы региональные отделения.

30 марта, состоялась конференция "Открытой России", которая решила ликвидировать действующее движение. Пресс-секретарь организации Наталья Грязневич сообщила "Интерфаксу", что решение было принято с целью защитить сподвижников от административного и уголовного преследования.

Учредительная конференция "Открытой России" состоялась в Хельсинки в ноябре 2016 года. В ходе нее Ходорковский был избран председателем движения на полгода. Позднее экс-глава "ЮКОСа" сообщил, что не намерен переизбираться на пост председателя, однако останется в "Открытой России" в статусе основателя. Сейчас движение возглавляет Андрей Пивоваров. Изначально в движении заявляли, что не планируют регистрироваться в РФ, так как это не требуется в соответствии с российским законодательством.

Весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Председатель "Открытой России" Александр Соловьев заявил тогда "Интерфаксу", что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.