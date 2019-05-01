В "Открытой России" заявили о задержании активистов в Петербурге

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге задержали троих активистов движения "Открытая Россия", утверждают в организации.

"Сегодня утром полиция задержала нескольких активистов "Открытой России", которые собирались принять участие в согласованном шествии по Невскому проспекту "Свободному Петербургу - свободные выборы!" - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России".

По ее данным, утром был задержан активист Роман Самойлов. Его привезли в 28 отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. Также у своего дома была задержана Светлана Уткина. Её привезли в 1 отдел полиции, о причинах задержания не сообщается. Активист Павел Чупрунов был задержан на улице за несанкционированную видеосъёмку.

В "Открытой России" связывают задержания с намерениями активистов принять участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы!".

Официальным подтверждением информации со стороны правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

В январе в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трех городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.

Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).

Как сообщалось, 29 апреля Минюст отказал в госрегистрации основанной экс-главой "ЮКОСа" Михаилом Ходорковским организации "Открытая Россия". Такое решение было принято из-за нарушений порядка оформления документов, сообщили в пресс-службе ведомства.