Три дома под Иркутском сгорели из-за неисправной электропроводки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты МЧС установили причину крупного пожара в деревне Парфеновка Иркутского района Иркутской области, вечером в понедельник уничтожившего три деревянных жилых дома и хозяйственные постройки на площади более 700 кв. метров, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России, работавшие на месте пожара, пришли к выводу, что основной причиной возгорания стала аварийная работа одного из участков электросети внутри дома", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору региона Александра Кузнецова.

Специалисты МЧС опровергли появившаяся в социальных сетях информация, что причиной пожара стал переход огня от пала травы.

В сообщении отмечается, что тушение пожара осложнялось плотной застройкой и сильными порывами ветра.

"Огонь быстро охватил деревянный дом с мансардным этажом, а разлетавшиеся на соседние строения горящие части строительных конструкций распространили его на большую площадь", - цитирует пресс-служба А.Кузнецова.

Как ранее сообщалось, в понедельник в 17:19 по местному времени (12:19 по Москве) в Парфеновке загорелся частный деревянный дом. Огонь быстро перекинулся на два соседних дома, гараж, баню и хозяйственные постройки. Тушение затрудняло отсутствие открытого источника водоснабжения - воду подвозили семь водовозок.

Пожар был ликвидирован в 20:20 (15:20 по московскому времени) на площади 700 кв. метров. Жертв и пострадавших нет.