Машиностроительный техникум загорелся в Иркутске

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Пожар возник в Машиностроительном техникуме в на ул. Рабочего штаба в Иркутске во вторник, из здания эвакуированы люди, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по региону.

"В 10:41 по местному времени сработала пожарная сигнализация, эвакуировано 120 учащихся и 30 человек персонала. Очаг пожара - в подвальном помещении", - сказал представитель ведомства.

По уточненным данным, площадь пожара составила 70 кв. метров, погибших и пострадавших нет.

"В11:30 пожар локализован на площади 70 кв. метров", - сообщил сотрудник пресс-службы

В тушении пожара участвует 54 человека и 14 единиц техники.