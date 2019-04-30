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Горбачев призвал Россию и США к стратегическому диалогу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия и США должны поддерживать стратегический диалог, поскольку политика ядерного сдерживания чревата катастрофой для всего мира.

"Сдерживание не может защитить мир от грубой ядерной ошибки или ядерного терроризма", - написал он в своей статье для американского издания The Wall Street Journal.

По его словам, "оба варианта становятся все более возможными в условиях отсутствия устойчивого и значимого диалога между Вашингтоном и Москвой".

Об этом, по его словам, предупреждали в свое время бывшие госсекретарь США Джордж Шульц, министр обороны США Уильям Пери, американский сенатор Сэмюэль Нанн.

Он отметил, что согласен с ними в том, что касается "настоятельной необходимости стратегической вовлеченности России и США".

"Я также убежден, что ядерное сдерживание вместо защиты мира ставит его под постоянную угрозу", - заявил Горбачев.

Он подчеркнул: "Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны высказались. Теперь действовать должны лидеры наших стран".

Михаил Горбачев РФ США

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