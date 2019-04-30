Открылся сезон перевозок в Крым по единому билету

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету с использованием железнодорожного транспорта или самолетов начались во вторник, 30 апреля, и продлятся до 30 сентября.

Сообщение по единому билету проходит через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы ("Витязево"), говорится в пресс-релизе "Единой транспортной дирекции" (АНО "ЕТД"). В туристический сезон - до 30 сентября 2019 года - перевозки будут осуществляться в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

По состоянию на 30 апреля, реализованы более 73,24 тыс. единых билетов - на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в направлении Крыма проданы 47,19 тыс. проездных документов, из Крыма - 26,05 тыс.

ЕТД сообщила также, что на майские праздники единым билетом планируют воспользоваться более четырех тысяч человек (в 2018 году на праздники перевезли 3,3 тыс. пассажиров).

Единый билет, включающий поездку по железной дороге, можно приобрести за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе или на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно оформить в авиакассах и на сайтах сервиса путешествий.

Стоимость поездки остается неизменной с 2015 года. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно с предоставлением отдельного места в автобусе.

Перевозки по единому билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта проводятся с 2014 года. Поездки с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года.

В целом за пять курортных сезонов единым билетом воспользовалось порядка двух миллионов человек.