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РЖД в августе запустят пилотный проект "детское купе" на маршруте Москва - Анапа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - запускает новый сервис с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми - "детское купе".

Согласно сообщению РЖД, дизайн интерьера "детского купе" разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. В купе предусмотрены настольные игры и игрушки.

Как рассказали в компании, пилотный проект "детского купе" реализован в купейных вагонах поезда №109В/109С сообщением Москва - Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). В первый рейс состав поезда с купе для проезда пассажиров с детьми отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября 2019 года.

По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса, отмечает компания.

Приобрести билеты в "детское купе" можно уже сейчас, как в ж/д кассах, так и на сайте ОАО "РЖД", а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". При покупке электронного билета на схеме вагона "детское купе" обозначено специальным знаком.

Стоимость билетов на места в "детском купе" не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов.

РЖД Федеральная пассажирская компания Москва Анапа

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