Сбой в американском сегменте МКС не сказался на работе российской части

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Все системы российского сегмента Международной космической станции работают штатно после обнаруженных проблем с электропитанием американского сегмента, сообщили "Интерфаксу" в "Роскосмосе".

Там отметили, что экипаж МКС чувствует себя хорошо.

По данным НАСА, неполадки возникли в блоке MBSU, который направляет электроэнергию на два из восьми силовых каналов питания на станции. Наземные службы работают над перераспределением всей электроэнергии через оставшиеся шесть силовых каналов. По этим каналам на все системы станции поступает электроэнергия, вырабатываемая солнечными батареями станции.

Американское космическое агентство указывает, что непосредственной угрозы для экипажа или станции проблема не представляет.

Специалисты NASA рассматривают возможные последствия неполадок для предстоящей в среду миссии грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга, а также канадского астронавта Давида Сен-Жака.