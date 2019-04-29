Поиск

На МКС зафиксировали проблему в системе энергоснабжения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На Международной космической станции зафиксировали проблему в системе энергоснабжения, сообщает в понедельник НАСА.

"Сегодня была выявлена проблема в системе электроснабжения Международной космической станции. Команды работают над выявлением причины и восстановлением электропитания в системе. Непосредственной причины для беспокойства за экипаж станции сейчас нет", - пишет агентство в твиттере.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

НАСА МКС

Новости

Что произошло за день: понедельник, 29 апреля

Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ аль-Багдади

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Российских байкеров не пустили в Грузию

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Найденную в Норвегии белуху заподозрили в работе на российских военных

Создателями крупнейшей в истории Белоруссии нарколаборатории оказались россияне

"Чистая" нефть из России пока не поступила в Белоруссию

Маск еще раз договорился с SEC, о чем он может писать в твиттере

Маск еще раз договорился с SEC, о чем он может писать в твиттере

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

Телевидение КНДР показало фильм о поездке Ким Чен Ына в Россию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');