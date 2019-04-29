На МКС зафиксировали проблему в системе энергоснабжения

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На Международной космической станции зафиксировали проблему в системе энергоснабжения, сообщает в понедельник НАСА.

"Сегодня была выявлена проблема в системе электроснабжения Международной космической станции. Команды работают над выявлением причины и восстановлением электропитания в системе. Непосредственной причины для беспокойства за экипаж станции сейчас нет", - пишет агентство в твиттере.

This morning, an issue with the @Space_Station"s electrical power system was identified. Teams are working to identify the cause and restore full power to the system. There are no immediate concerns for the crew or the station. More details: https://t.co/Hl9Htocybx pic.twitter.com/y9AdQRYjN5 — NASA (@NASA) 29 апреля 2019 г.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.