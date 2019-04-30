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Министра экономики Дагестана задержали при попытке покинуть республику

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Министр экономики и территориального развития Осман Хазбулатов задержан на двое суток, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что Хазбулатова сняли с самолета в момент, когда он хотел покинуть республику.

По его словам, оперативники проводят обыски в доме министра и по месту работы. По предварительным данным, оперативные мероприятия проводят сотрудники УЭБиПК республики. Возбуждено уголовное дело.

Дагестан Осман Хазбулатов

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