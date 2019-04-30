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Задержание министра экономики Дагестана связано с делом о хищении 20 млн рублей

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МВД РФ подтверждает задержание министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что министр задержан в рамках уголовного дела о хищении средств на сумму более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана.

Ведется следствие по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сказала она.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Хасбулатов задержан на двое суток. Тогда собеседник агентства заявил, что Хасбулатова сняли с самолета в момент, когда он хотел уехать из республики. Источник рассказал, что оперативники проводят обыски в доме министра и по месту его работы.

Позднее источник сообщил агентству, что задержание министра связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденным 21 апреля. "По имеющейся у нас информации, речь идет о 20 млн рублей, похищенных чиновником путем мошенничества. Предположительно, это было в 2015 году, когда он возглавлял МФЦ Дагестана. Информация по сумме уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что Хасбулатова задержали при прилете в аэропорт из Москвы, а не при попытке покинуть республику, как сообщалось ранее. Задержание проводили оперативники МВД совместно с представителями управления ФСБ по республике.

Дагестан Осман Хасбулатов

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