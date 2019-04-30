Первый запуск с "Восточного" в 2019 году пройдет 5 июля

Мобильная башня обслуживания на стартовом комплексе космодрома Восточный Фото: ТАСС, Юрий Смитюк

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Первый в текущем году пуск с космодрома Восточный пройдёт 5 июля, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

В сообщении на своём сайте госкорпорация приглашает журналистов осветить "запуск космического аппарата "Метеор-М №2-2" с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года".

В "Роскосмосе" отмечают, что дата запуска может корректироваться.

В январе сообщалось, что Россия планирует осуществить пять запусков ракет с космодрома Восточный в текущем году.

В настоящее время с Восточного осуществлено четыре запуска.

Строительство космодрома Восточный вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года на площади около 700 кв. км. Площадь стартового комплекса составляет 45 тыс. кв. м. Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года.