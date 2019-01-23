Срок полной готовности космодрома "Восточный" сдвинули на 2023 год

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Строительство космодрома Восточный невозможно завершить к 2021 году, поэтому установлен срок - не позднее 2023 года, за эти показатели выходить нельзя, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021-м никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал Борисов в среду по итогам совещания с премьер-министром РФ.

Он добавил: "За 2023 год нам выходить нельзя".

Вице-премьер подчеркнул, что президент РФ поручил обеспечить наличие стартового комплекса для сверхтяжелого класса не позднее 2023 года.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что госкорпорация "Роскосмос" просит дополнительные средства на строительство космодрома "Восточный", где выполнено лишь четверть запланированного объема.