Суд взыскал с Ярмольника более 400 тыс. рублей за ДТП с машиной ФСО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы взыскал с артиста Леонида Ярмольника 432 тыс. рублей по иску Федеральной службы охраны (ФСО) России за ремонт разбитого в аварии автомобиля ведомства.

"Решением суда требования истца удовлетворены частично. С Ярмольника взыскано 432 тыс. рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

ФСО добивалась взыскания с Ярмольника 830 тыс. рублей.

Ведомство обратилась в суд с иском в связи с ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2016 году, виновником которого стал артист: в аварии пострадало несколько автомобилей, в том числе Mercedes, принадлежащий ФСО. Согласно исковому заявлению, страховка покрыла лишь часть расходов ведомства на ремонт.

В суде представитель ФСО пояснял, что после ДТП служба отремонтировала автомобиль за 1 млн 233 тыс. рублей у официального дилера "Авилон", с которым заключен госконтракт. Однако по страховым выплатам ФСО получила только 400 тыс. рублей.

В свою очередь адвокат актера утверждал, что ремонт аналогичных повреждений в другом дилерском центре стоил бы в два раза меньше.

Ранее ФСО отказалась заключать с Ярмольникам мировое соглашение на его условиях. Артист был готов выплатить ведомству 310 тыс. рублей - разницу между установленной независимой оценочной экспертизой суммой ущерба, нанесенного службе, в 710 тыс. рублей и уже выплаченными ей по ОСАГО 400 тыс. рублей.