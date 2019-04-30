Суд отправил на лечение подростка, пытавшегося убить одноклассников в Башкирии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Суд назначил принудительное психиатрическое лечение подростку, пытавшемуся убить одноклассников в школе башкирского Стерлитамака, сообщила пресс-служба СКР во вторник.

Эксперты пришли к выводу, что у подростка во время подготовки к нападению и самой атаки развилось временное психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер и опасность своих действий для окружающих, а также руководить ими.

В апреле 2018 года 17-летний ученик нанес несколько ножевых ранений однокласснице, нанеся тяжкий вред ее здоровью. Он также ранил педагога, защищавшего девушку, и пытался ударить в спину еще одного школьника.

Подростки смогли спрятаться в лаборантской, и тогда нападавший разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег кабинет. Одна из учениц испугалась и выпрыгнула из окна второго этажа. Она получила тяжелые травмы. От пожара никто не пострадал, так как учительница и помогавший ей школьник вывели детей из кабинета.

Напавший на одноклассников подросток добежал до аварийного выхода школы и канцелярским ножом нанес себе ранения. Благодаря помощи врачей потерпевшие и нападавший остались живы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, пп."а","д","е" ч.2 ст.105 УК РФ), а также об умышленном уничтожении имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).