Гудков в четвертый раз подал документы на переименование "Гражданской инициативы" в "Партию перемен"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Дмитрий Гудков в четвертый раз подал документы в Минюст России для переименования партии "Гражданская инициатива" в "Партию перемен", сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"В Минюст переданы документы с очередными поправками, которые потребовало министерство", - сказал Обухов во вторник.

Ранее оппозиционер подавал документы на переименование партии по рекомендации Минюста РФ. "Документы были отозваны и подавались снова по совету Минюста, так как сначала было принесено избыточное число бумаг: в частности, протоколы региональных ячеек. Минюст посоветовал для ускорения процесса проверки сократить объем поданных документов", - сказал Обухов.

25 июня 2018 года съезд партии "Гражданская инициатива" принял решение о переименовании в "Партию перемен". На том же съезде партию возглавил экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

1 ноября 2018 года Гудков и вошедшая в совет партии Ксения Собчак подали в Минюст документы, необходимые для переименования партии. Минюст РФ отказал партии "Гражданская инициатива" в переименовании в "Партию перемен", а также отказал в изменении устава и регистрации Гудкова в качестве председателя.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по региональному развитию партии Тимур Валеев, среди причин отказа - отсутствие в поданных документах программы партии.

Кроме того, у Минюста РФ возникли претензии к уставу партии, в частях, которые не изменились относительно устава "Гражданской инициативы", который был одобрен министерством в 2013 году, добавил Валеев.

Причин для отказа в регистрации Гудкова в качестве председателя партии ведомство не назвало.