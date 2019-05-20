Ксения Собчак стала генпродюсером телеканала "Супер"

Журналист Ксения Собчак Фото: Светлана Холявчук, Интерпресс/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Журналист Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга "Газпром-медиа", поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

"Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Вместе с другими генпродюсерами она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов на телеканале", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что Собчак будет принимать участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

"Супер" - федеральный эфирный развлекательный канал, начал свое вещание в январе 2018 года. Основу вещания канала составляют проекты собственного производства. На канале представлены комедийные сериалы, ситкомы, кино от ведущих отечественных и зарубежных студий, мультфильмы, развлекательные шоу и передачи. Телеканал доступен в пакетах "Ростелекома", а также в кабельных сетях.

Сейчас Собчак входит в совет партии "Гражданская инициатива", которую возглавляет оппозиционер Дмитрий Гудков. От этой партии Собчак в 2018 году баллотировалась в президенты РФ, заняв четвертое место с 1,68% голосов.

Свою карьеру в медиа Собчак начинала как ведущая передачи "Дом-2", где она проработала с 2004 по 2012 год. Также была ведущей развлекательных и общественно-политических передач на различных телеканалах и радиостанциях.

В 2012 году заняла пост главного редактора журнала SNC, в 2014 году возглавила редакцию журнала L'Officiel. На время президентской компании она оставила журналистскую деятельность.