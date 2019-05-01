В Дагестане задержали участников самовольной "Монстрации"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Дагестанские полицейские пресекли несанкционированное проведение "Монстрации" в Махачкале на Первомай, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Монстрация" - молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала.

Как рассказал собеседник агентства, организаторы "Монстрации" обратились с заявлением о разрешении проведения акции в Махачкале в администрацию города. В свою очередь, та обратилась в МВД региона, где было отказано в проведении мероприятия в связи с тем, что недостаточно сотрудников полиции для обеспечения безопасности его участников.

По его словам, восьмерых участников, которые отказывались выполнить требования стражей порядка, доставили в региональное МВД. "В отношении них составляются административные протокола, после чего их о пустят домой", - добавили в пресс-службе.

Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года, ее автором и организатором является художник Артем Лоскутов. В последующем к проведению акции присоединились другие города Сибири и Поволжья.