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На Камчатке запланировали создать туристический кластер

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова поддержала проект создания парка "Три вулкана" на Камчатке для привлечения туристов в край.

Проект был представлен на совещании по развитию туристического кластера региона с участием представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и главы Ростуризма, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, общая стоимость проекта - 39,2 миллиарда рублей. Частные инвестиции в него составят 15 млрд рублей, будет создано около тысячи рабочих мест.

По расчетам авторов проекта, новый туристический кластер позволит привлечь порядка 170 тыс. новых туристов в 2024 году с ростом до 460 тыс. к 2037 году. Благодаря этому дополнительный приток денежных средств в экономику края с 2024 по 2037 годы прогнозируется в объеме более 135 млрд рублей.

Глава Ростуризма подчеркнула, что для реализации подобных масштабных проектов нужна консолидация усилий на всех уровнях, федеральном и региональном.

Камчатка Камчатский край Ростуризм

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